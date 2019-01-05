Трамп пригрозил чрезвычайным положением ради стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп допустил введение в стране чрезвычайного положения для получения денег на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Белом Доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о введении в стране чрезвычайного положения для выделения средств на стену в обход Конгресса, Трамп отметил, что это возможно, и в таком случае заграждение можно построить "очень быстро". Однако он подчеркнул, что пока что не сделал этого, хотя и имеет возможность.

Как отметил телеканал "Эй-би-си", после подобного шага президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты. Из-за них, как отмечает Трамп, также не получается изменить миграционные законы, которые обременяют страну.

О строительстве стены президент США говорил еще в предвыборных обещаниях. После вступления в должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.

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