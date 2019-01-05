Пираты похитили россиян у берегов Африки

Шесть россиян были похищены пиратами у берегов Бенина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот, передает Day.Az.

Нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борту судна находились 26 человек: двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 граждан России.

Нападавших было от семи до девяти человек. Они угрожали экипажу огнестрельным и холодным оружием, а также похитили шесть россиян. Остальные находящиеся на борту не пострадали.

На данный момент консульства России в Нигерии и Бенине решают вопрос освобождения похищенных людей. В Международной федерации транспортных рабочих (ITF) сообщили, что экипаж и владелец судна пока не обращались к ним. Сам контейнеровоз стоит на якоре в Гвинейском заливе.

Похожий случай такого рода с российскими моряками произошел в феврале 2017 года. Нигерийские пираты захватили судно BBC Caribbean. Членов экипажа взяли в заложники и отвезли в пиратский лагерь на берегу. Позже их отпустили из плена.

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