Британские полицейские застрелили человека во время разведоперации
5 января 2019 12:07 144
Полицейские в британском городе Ковентри застрелили человека во время разведывательной операции. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу в 18.20 по местному времени. Один человек был застрелен сотрудниками полиции. Кроме того, сообщается о двух задержанных в ходе операции.
Вопрос о рассмотрении инцидента был передан независимому управлению по контролю над действиями правоохранителей. Подробности полицейской операции не раскрываются.
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