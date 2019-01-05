Британские полицейские застрелили человека во время разведоперации

Полицейские в британском городе Ковентри застрелили человека во время разведывательной операции. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в 18.20 по местному времени. Один человек был застрелен сотрудниками полиции. Кроме того, сообщается о двух задержанных в ходе операции.

Вопрос о рассмотрении инцидента был передан независимому управлению по контролю над действиями правоохранителей. Подробности полицейской операции не раскрываются.

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