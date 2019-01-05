На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра

На вулкане Эбеко в субботу зафиксирован первый в новом году пепловый выброс. Об этом сообщает региональный главк МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Днем в субботу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир произошел пепловый выброс на высоту до 1,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до семи километров", - информирует пресс-служба ведомства.

В городе Северо-Курильске (райцентр на Парамушире) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook