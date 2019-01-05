На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра
На вулкане Эбеко в субботу зафиксирован первый в новом году пепловый выброс. Об этом сообщает региональный главк МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Днем в субботу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир произошел пепловый выброс на высоту до 1,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до семи километров", - информирует пресс-служба ведомства.
В городе Северо-Курильске (райцентр на Парамушире) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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