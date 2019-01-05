Хакеры выложили данные о существовании в ЕС подразделения по дезинформации

Один из сканов, опубликованных хакерами Anonymous как документ британского государственно информационного проекта Integrity Initiative, прямо говорит о существовании в ЕС подразделения по дезинформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах. В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию.

Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России. Среди документов - доклады о работе RT и счета на оплату, выставленные за такую работу для Intergity Initiative через несколько дней.



В опубликованном аналитическом докладе по Молдавии предлагается объединить "информационные материалы, поставляемые через соответствующие региональные кластеры, особенно в Испании, Португалии, Франции и Италии, а также в Бельгии (подразделение ЕС по дезинформации, базирующееся в Брюсселе, и НАТО) и Нидерландах (Европол)".

В ЕС существует подразделение East StratCom Task Force, направленное - согласно данным на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза - на информационное противодействие России и русскому языку. Среди его заявленных целей - продвижение европейской информационной повестки в постсоветских странах Восточной Европы.

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