В сосцетях восхищены мигрантом, спасавшим жителей обрушенного дома в Магнитогорске - ВИДЕО

В соцсетях высоко оценили героический поступок трудового мигранта Алана Абдулаева, который одним из первых пришел на помощь жителям обрушившегося дома в Магнитогорске и спас около десятка человек, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Как сообщил "Лайф", молодой человек работает в Магнитогорске на стройке, а в свободное время занимается боевыми искусствами. В то роковое утро он проснулся на утреннюю молитву, когда услышал взрыв.

Алан быстро оделся, выбежал на улицу и бросился к месту ЧП. Не дожидаясь приезда спасателей, парень начал вытаскивать людей из-под завалов и выводить их из горящих и рушившихся квартир. Ему вместе с другим очевидцем удалось спасти восемь человек, включая двух детей.

"Собрался молитву читать. Услышал взрыв. Сразу переоделся. Там стояли люди - никто не подходил. Снял оттуда женщину с ребенком, наверно, с матерью. Потом поднялся. Где-то минут через 20-25 пришли МЧСники. Ждал одного там, имя Женя. С Женей поднялись туда, где пожар был. Обнаружили бабушку живую, ее тоже оттуда вытаскивали", - вспоминает Алан.

Прибывшим спасателям он сообщил, где под завалами могут находиться люди. После этого сотрудники МЧС выдали парню огнетушитель. "Во время разбора, когда первых людей я обнаружил, там был пожар. Я не смог туда пройти. Мне дали огнетушитель.

Я их потушил, зашел, кого-то обнаружил живыми. После этого туда-обратно вытаскивали. Было чуть-чуть страшно, но что и как смог помочь, то сделал", - говорит парень.

После трагедии Алан ежедневно приходил на место трагедии и помогал спасателям в качестве волонтера.

Причем некоторые СМИ, рассказывая о поступке молодого человека, использовали в заголовках слово "гастарбайтер", вызвав волну возмущения среди читателей. По словам комментаторов, парень - герой России. Читатели поблагодарили родителей Алана, которые воспитали "настоящего мужчину", и призвали власти наградить его.

Тем временем, мусульманские общины России начали собирать средства для пострадавших в результате трагедии в Магнитогорске.

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