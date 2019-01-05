В боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса произошла стрельба, много жертв
5 января 2019 13:58 142
Стрельба произошла в боулинг-клубе города Торранс в 32 км от Лос-Анджелеса. Об этом в субботу в Twitter сообщила полиция города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сообщения о выстрелах с многочисленными жертвами. Работает полиция города. Ведется расследование", - говорится в сообщении. Полиция Торранса попросила жителей города держаться в стороне от места происшествия.
Город Торранс находится в штате Калифорния в 32 км от Лос-Анджелеса.
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