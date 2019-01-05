Спасенный в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно

Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится десятимесячный Ваня Фокин.

Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Самолет с мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава, младенец доставлен в больницу в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.



В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.



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