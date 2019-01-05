Трагедия в Дагестане, ребенок умер после салюта

5 января 2019 14:27

В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает канал "360".

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Мальчик вместе с родителями стоял на мосту и смотрел фейерверк, когда кто-то в толпе вдруг открыл пальбу из ружья.

Ребенок поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа. Срочная операция и весь комплекс реанимационных мероприятий результата не дали.

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