"Желтые жилеты" продолжают протесты - ОБНОВЛЕНО

15:34

Около 60 протестующих в желтых жилетах попытались в пятницу вечером заблокировать логистический центр онлайн-ретейлера Amazon, расположенного на востоке Франции, возле города Севре. Как сообщили в субботу в префектуре департамента, после столкновений с полицией задержано 18 участников акции, включая несовершеннолетнюю девушку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении префектуры отмечается, что протестующие собрались перед зданием Amazon и хотели перекрыть доступ к нему, однако на место был направлен наряд из 50 полицейских, которые не дали им этого сделать. Затем участники манифестации решили перекрыть дорогу между городами Севре и Люкс. Они также начали бросать в стражей порядка камни, в результате чего один из полицейских пострадал.

"В результате задержано 18 человек, среди которых 15-летняя девушка, все они помещены под стражу", - говорится в заявлении префектуры.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которых они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что приятных мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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14:34

Несколько десятков людей в желтых жилетах вышли к 10:30 на Елисейские Поля в Париже, чтобы принять участие в согласованной акции протеста. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал BFM.

По его данным, власти согласовали проведение двух акций протеста во французской столице. Первая должна начаться на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда манифестанты намерены дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Вторая - митинг на Елисейских Полях с 10:00 до 17:00.

В настоящий момент участники собираются на тротуарах, столкновений с полицией не отмечается.

По данным телеканала, митинги также начались в Марселе, Руане и ряде других французских городов.

К проведению восьмой общенациональной мобилизации "желтых жилетов" в пятницу в частности призвала в Facebook одна из радикальных организаций манифестантов - "Франция в ярости" (La France en colre). Для обеспечения порядка в стране были мобилизованы 4160 сотрудников правоохранительных органов, из них тысяча - в Париже.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе и в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.