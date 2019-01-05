Китайских школьников одевают в форму с GPS-маячками

Школы в китайской провинции Гуйчжоу и соседнем Гуанси-Чжуанском автономном районе начали использовать оснащенную GPS-передатчиками "умную форму". Мониторинг, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, позволяет бороться с прогулами и информировать родителей школьников о местоположении и безопасности их детей в реальном времени.

По информации China Daily, эксперимент проводится в одиннадцати школах. Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанский автономный район относятся к бедным районам Китая, из-за чего страдает, в том числе, посещаемость в школах.

Система автоматически фиксирует время, когда ребенок приходит в школу. Кроме того, этот момент фиксируется на видео, которое могут просмотреть через специальное приложение на своих смартфонах родители. Если ребенок покинет территорию школы в неположенное время, учителя и родители получают уведомление, а "умная форма" подает звуковое предупреждение.

Стоит такая форма 320 юаней (~ 80 манатов) - примерно столько же, сколько и обычная. В эксперименте принимают участие около тысячи детей. Многие из них, приехав из отдаленных районов, живут в школе по несколько недель. Тема широко освещается в государственных СМИ Китая - так власти пытаются убедить население в пользе повсеместного цифрового мониторинга.