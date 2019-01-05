В Афганистане талибы взяли в заложники 12 мирных жителей

Боевики радикального движения "Талибан" взяли в заложники 12 мирных жителей на западе Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Ariana News, ссылаясь на заместителя главы совета провинции Шаха Махмуда Наими.

Инцидент произошел в субботу утром в провинции Фарах. По словам Шаха Махмуда Наими, боевики похитили 12 мирных жителей и застрелили двоих заложников.

Отмечается, что движение "Талибан" еще не прокомментировало инцидент.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".