В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 10.55 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 180 километрах к югу от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.