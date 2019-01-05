Пожар в жилом доме в Каталонии, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли и 15 пострадали в результате пожара, произошедшего в каталонском городе Бадалона. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Efe.

Пожар произошел в десятиэтажном здании. В числе пострадавших ребенок, который находится в критическом состоянии. Еще два человека получили тяжелые травмы после того, как выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.

Во время тушения пожара в качестве предосторожности были эвакуированы соседние дома.