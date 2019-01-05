Пожар в жилом доме в Каталонии, есть погибшие и пострадавшие
5 января 2019 16:05 169
Три человека погибли и 15 пострадали в результате пожара, произошедшего в каталонском городе Бадалона. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Efe.
Пожар произошел в десятиэтажном здании. В числе пострадавших ребенок, который находится в критическом состоянии. Еще два человека получили тяжелые травмы после того, как выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.
Во время тушения пожара в качестве предосторожности были эвакуированы соседние дома.