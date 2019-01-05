Пожар на квесте в Польше, погибли подростки

Погибшими при пожаре в квест-комнате в польском городе Кошалин оказались пять 15-летних девушек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает "Польское радио", ссылаясь на руководителя Министерства внутренних дел страны Иоахима Брудзыньского.

По его словам, жертвами трагедии стали "пятнадцатилетние девушки, которые принимали участие в дне рождения одной из них". Кроме того, пострадал мужчина, которого с сильными ожогами доставили в больницу.

Как стало известно, подростки были закрыты в комнате, которая должна была открыться тогда, когда они отгадают все задачи, но в то время они прошли только часть из них.

Причины пожара устанавливаются. В городе объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия.

Трагедия случилась в городе Кошалин на северо-западе Польши. Пожар вспыхнул в момент, когда участники находились в закрытом помещении, из которого они должны были выбраться, решая головоломки. Пожарные прибыли на место в момент, когда огнем был уже охвачен весь первый этаж здания.