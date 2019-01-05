NASA вступилось за "нацистское" название астероида

В NASA отказались сменить временное название астероида Ultima Thule, в котором ряд американских и британских СМИ увидели отсылки к нацизму. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американский зонд New Horizons 1 января приблизился и сделал фото астероида 2014 MU69 Ultima Thule, находящегося на окраине Солнечной системы. Небесное тело из пояса Койпера стало самым дальним от Земли объектом, которого когда-либо достигал человек.

Некоторые издания раскритиковали данное космическому объекту название. Так, например, еще в марте Newsweek обратил внимание на историю этого термина. Фраза Ultima Thule использовалась нацистами в качестве названия места происхождения арийцев, а немецкое Общество Туле, названное в честь фразы, внесло значительный вклад в нацистскую идеологию, также отметил Independent.

В NASA прокомментировали публикации СМИ. Руководитель исследования Алан Стерн отметил, что временное название астероида менять не будут, так как фраза Ultima Thule, обозначающая далекий объект, использовалась в латинском языке столетиями задолго до нацистов. Кроме того, она отлично подходит для обозначения подобного космического тела.

"Я уже не раз это говорил, что, по моему мнению, <..> многовековой термин Ultima Thule, которому, возможно, больше тысячи лет, отличное название для исследования", - цитирует Стерна Sputnik.

Издание отмечает, что название для астероида временное, оно было выбрано в результате публичного голосования.

"Так что не волнуйтесь, NASA не использует нацистские термины в своей системе наименования", - объяснил Стерн.

Астероид 2014 MU69 был обнаружен с помощью орбитального телескопа "Хаббл", об открытии было объявлено в 2014 году. Как отмечают в NASA, до сих пор исследователям крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывают больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Ученые рассматривают это как "археологические раскопки Солнечной системы", планируя получить данные о том, как подобные космические тела формировались, есть ли у них спутники и кольца.