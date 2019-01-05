Иран направит боевые корабли к берегам США
В марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства, заявили в военном ведомстве страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет IRNA.
"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", - уточнил заместитель командующего ВМС Ирана.
В ведомстве добавили, что заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.
Отмечается, что в составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд".
Патрули в Персидском заливе
Двадцать первого декабря 2018 года группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в акваторию Персидского залива.
Кроме "Джона Стенниса", в походе участвуют ракетный крейсер USS Mobile Bay, эсминцы USS Decatur и USS Mitcher, а также ударная атомная подводная лодка.
По данным The Wall Street Journal, это сделано для демонстрации силы Тегерану.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!