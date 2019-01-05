Иран направит боевые корабли к берегам США

В марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства, заявили в военном ведомстве страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет IRNA.

"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", - уточнил заместитель командующего ВМС Ирана.

В ведомстве добавили, что заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.

Отмечается, что в составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд".

Патрули в Персидском заливе

Двадцать первого декабря 2018 года группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в акваторию Персидского залива.

Кроме "Джона Стенниса", в походе участвуют ракетный крейсер USS Mobile Bay, эсминцы USS Decatur и USS Mitcher, а также ударная атомная подводная лодка.

По данным The Wall Street Journal, это сделано для демонстрации силы Тегерану.