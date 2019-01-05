Трамп, возможно, встретится с председатеем Китая в Давосе

Вице-председатель КНР Ван Цишань и президент США Дональд Трамп вероятнее всего проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе позднее в этом месяце. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на информированный источник.

Ранее издание сообщало, что Ван Цишань возглавит китайскую делегацию на форуме в Давосе.

"Переговоры на полях форума в Давосе, который пройдёт 22-25 января, станут второй встречей на высоком уровне между Китаем и США в течение двух месяцев", - пишет газета.

В пятницу минкоммерции КНР сообщило, что американская делегация 7-8 января посетит Китай для проведения торговых переговоров.