В Бельгии предложили запретить миграцию

Партия "Фламандский интерес" в Бельгии предложила ввести по меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, такое предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих весной парламентских выборов.

"Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, живет в своем доме", - цитирует пресс-служба партии слова ее лидера Тома ван Грикена.

Очередные выборы в федеральный парламент намечены на конец мая. Тема миграции может стать одной из основных в предстоящей предвыборной кампании.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии распалась из-за разногласий по миграционному пакту ООН. Представители другой фламандской партии, N-VA, отказались поддерживать премьера Бельгии Шарля Мишеля из-за подписания им этого международного договора. Через пару недель после этого премьер подал в отставку, которая была принята королем. В настоящее время в Бельгии работает так называемое правительство "текущих дел", которое технически осуществляет выполнение своих функций до проведения новых выборов.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции было официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.