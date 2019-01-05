В Москве нашли тысячи брошенных машин

5 января 2019 17:53

За год активисты советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) обнаружили в Москве более четырех тысяч брошенных автомобилей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Было проведено 86 рейдов, выявлено 4104 брошенных автомобиля", - говорится в в сообщении департамента.

Информацию о находках передали в районные управы и правоохранительные органы.

Представители ОПОП ежедневно мониторят столичные улицы в поисках оставленного, в том числе разукомплектованного транспорта, отмечает агентство.

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