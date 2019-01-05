Более 400 человек нуждаются в жилье после обрушения дома в Магнитогорске

Четыреста три человека, по предварительным данным, нуждаются в жилье после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила журналистам министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, рассказали о первых минутах после ЧП. По словам одной из женщин, было похоже, что взорвалась бомба. Она рассказала, что после взрыва ей вместе с сыном удалось быстро покинуть квартиру.

"Уже понятно, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены, и там проживание невозможно. На сегодняшний день, по нашим предварительным подсчетам, с учетом тех, кто не был зарегистрирован, примерно 403 человека, которых мы сегодня учитываем. Они проживают уже за пределами этого дома", - сказала министр.

Она добавила, что этим людям предложены размещение в пунктах временного пребывания или съем жилья. "Сегодня за счет благотворительных средств мы организовали аренду в течение трех месяцев и выплату денежной суммы не более 15 тысяч рублей в месяц. Этот процесс у нас закрутился. Уже четыре семьи обратились, и эти деньги перечислены. До принятия решения (по подъездам, в которых находились их квартиры - ред.) жизнедеятельность этих граждан будет организована таким образом", - отметила Никитина.

Что касается жителей седьмого и восьмого подъездов, то сейчас решаются вопросы о предоставлении этим людям жилья. На уровне области подготовлен проект постановления, который сейчас проходит согласования, уточнила министр. По ее словам, в седьмом и восьмом подъездах были 104 квартиры, в них проживали 378 человек.

По ее данным, ведется учет жителей, у которых была ипотека. Таких на сегодняшний день выявлено 12. "С каждой семьей будет персонально проведена работа... Сегодня ведется работа с банками. С двумя уже есть договоренность. Еще у нас сегодня есть информация, что это девять банков", - сообщила Никитина.