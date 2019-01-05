Американские военные могут остаться на юге Сирии

Некоторые подразделения американских военных могут остаться на юге Сирии, несмотря на объявленный Белым домом вывод войск из страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации США.

По данным телеканала, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен обсудить вопрос о сохранении базы в районе Ат-Танф с властями Израиля в ходе начавшегося в субботу визита в Тель-Авив.

Сейчас на базе рядом с иорданской границей размещены около 200 солдат США и их союзников. Собеседник телеканала сообщил, что США намерены проконсультироваться с властями Израиля и Иордании, насколько важной является база и должна ли она остаться на прежнем месте. Отмечается, что сохранение базы будет означать продолжение усилий Вашингтона по уменьшению влияния Ирана в регионе.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над "ИГ" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над "ИГ" не означает прекращения существования коалиции.

Международная коалиция во главе с США сообщила о новых атаках на "ИГ" несмотря на заявления президента Дональда Трампа о победе над этой террористической организацией. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, как долго продлится уход американцев из Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против "ИГ", причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.