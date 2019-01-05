Во Франции столкнулись 20 автомобилей, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием почти 20 автомобилей на юго-западе Франции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция France Bleu.

По данным дорожной полиции, причиной инцидента в департаменте Жиронда стал гололед. В результате ДТП на автомагистрали столкнулись 13 легковых автомобилей и пять грузовиков.

Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.

Инцидент привел к образованию пробок и затруднил автомобильное движение в регионе.