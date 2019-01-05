«Манчестер Юнайтед» выиграл пятый матч подряд

5 января 2019 19:37

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Рединг" в матче 1/32 финала Кубка Англии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами в составе манкунианцев отметились Хуан Мата, реализовавший пенальти, и бельгиец Ромелу Лукаку.

Это пятая победа подряд после назначения норвежца Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера английской команды.

Кубок Англии. 1/32 финала. 

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - "Рединг" (Рединг) - 2:0
Голы: 1:0 - Мата (пенальти), 22; 2:0 - Лукаку, 45+4.

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