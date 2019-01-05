Отец Меган Маркл выступил с угрозами в адрес принца Гарри

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл пригрозил британскому принцу Гарри и пообещал "заговорить громче", если Гарри и Меган Маркл не начнут с ним общаться, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Томас Маркл до сих пор не может понять, почему дочь с ним не разговаривает после его многочисленных интервью британским телеканалам, и предпринял очередную попытку помириться с герцогиней Сассекской при помощи еще одного разговора с журналистами.

В последнем интервью Томас Маркл признал, что часто вел себя неправильно, но в то же время назвал принца Гарри "высокомерным" и пообещал продолжить рассказывать прессе подробности о Меган, если она не пойдет с ним на контакт.

До этого Томас Маркл предположил, что причина, по которой он вот уже полгода не может увидеться со своей дочерью, заключается в том, что Меган и Гарри верят всем публикациям в таблоидах о нем.