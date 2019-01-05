Спикер конгресса США устроила скандал с министром внутренней безопасности

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен вступили в конфликт во время обсуждения проблем нелегальной миграции, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече в Белом доме Нильсен приводила статистику, связанную с числом преступников, которые нелегально въехали в США. В ходе выступления Пелоси прервал Нильсен и заявила, что "отвергает ее факты".

В свою очередь Нильсен раскритиковала Пелоси за нежелание слышать о проблеме нелегальной иммиграции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы "очень быстро" достроить стену на границе с Мексикой.