Пираты похитили шесть российских моряков
5 января 2019 20:04 138
Министерство иностранных дел России отреагировало на похищение пиратами шести россиян у берегов Бенина? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.
"Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения", - говорится в сообщении.
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!