Пираты похитили шесть российских моряков

Министерство иностранных дел России отреагировало на похищение пиратами шести россиян у берегов Бенина? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.

"Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения", - говорится в сообщении.

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян.