"Спартак" расторг контракт с Александром Самедовым

Московский футбольный клуб "Спартак" и полузащитник Александр Самедов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Спартаку" желаю больших побед, это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить, - сказал 34-летний футболист. - Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду".

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 годы выступал за московские "Локомотив", "Динамо", а также за футбольный клуб "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Также он является четырехкратным победителем Кубка России.

В составе сборной России Самедов летом 2018 года принял участие в домашнем чемпионате мира, где сыграл во всех пяти матчах национальной команды и дошел вместе с ней до четвертьфинала турнира. После мирового первенства Самедов завершил карьеру в сборной России.