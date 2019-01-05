Популярного актера оштрафовали за езду по пешеходной зоне в Москве

Артист МХТ им. А.П. Чехова Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в Москве, который закрыт для движения автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что столичная полиция начала административное расследование в отношении актера и телеведущего Игоря Верника, который на своем джипе Range Rover проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке.

Позже пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина заявила, что театр имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра, в число которых входит и Верник.