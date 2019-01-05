В аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за непогоды

5 января 2019 21:20

В Германии в аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что на юг Баварии обрушился сильный снегопад, в результате чего 70 рейсов оформляются с опозданием от часа и более.

"Ввиду погодных условий не исключены (дополнительные - Ред.) отмены и задержки рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.

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