В аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за непогоды
5 января 2019 21:20 150
В Германии в аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что на юг Баварии обрушился сильный снегопад, в результате чего 70 рейсов оформляются с опозданием от часа и более.
"Ввиду погодных условий не исключены (дополнительные - Ред.) отмены и задержки рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!