Мир потрясла эта история: девочка отправила в небо письмо и ей пришел ответ - ФОТО

Мир потрясла история, которую журналистам издания Washington Post рассказал 60-летний американец, житель городка Патагония в Аризоне по имени Рэнди Хайсс, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мужчина нашел остатки воздушного шарика с привязанным к нему письмом от девочки, просящей у Санта-Клауса подарки на Рождество: куклу, домик для нее, одежду, принадлежности для рисования и другие вещи. Американец решил совершить маленькое чудо для ребенка.

Рэнди предположил, что воздушный шарик прилетел из находящегося неподалеку мексиканского города Ногалес. Сначала он опубликовал записку в своем профиле в Facebook, надеясь на помощь друзей из тех краев. Но не получив отклика спустя несколько дней, он обратился в радиостанцию Ногалеса XENY. В эфире журналисты рассказали о поиске Дайами и очень быстро смогли найти ребенка. Оказалось, что девочке восемь лет и у нее есть младшая сестра.

Работники радиостанции устроили встречу четы Хайсс с девочками и их семьей. Родители Дайами показали пожилой паре видео, на котором она запускает в небо шар с запиской, и отметили, что на ее послание ответили впервые.

Рэнди с женой подарили все из списка Дайами, кроме куклы и домика для нее, потому что они были распроданы в гипермаркетах. Не забыли супруги и про младшую сестру. Они сказали девочкам, что подарки их попросил вручить сам Санта-Клаус, чтобы не разрушить детскую веру в чудо.