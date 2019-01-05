В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Драка между студентами произошла в одном из общежитий Московского государственного строительного университета (МГСУ), на месте работают полиция и скорая помощь. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"В одном из общежитий МГСУ произошла массовая драка. Несколько человек пострадали. Предположительно, в конфликте принимали участие иностранные студенты. На место прибыли полиция и скорая помощь", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что никому из участников драки не потребовалась госпитализация, врачебная помощь была оказана на месте.

Он также сообщил, что полиция начала проверку по факту происшествия, участники драки, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт драки, но подробности не привели. "В настоящее время полиция установила нескольких участников конфликта, они будут доставлены в отдел полиции для разбирательства", - сказали в пресс-службе.