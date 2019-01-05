«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" нанес поражение "Ноттингем Форест", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, состоявшаяся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Арбитром матча выступил Эндрю Мэдли.

В первом тайме испанец Сеск Фабрегас, сыгравший свой последний матч в составе "синих", не смог реализовать пенальти. Однако во второй половине игры нападающий "аристократов" Альваро Мората оформил дубль и обеспечил своей команде выход в 1/16 соревнований.

Кубок Англии. 1/32 финала.

"Челси" (Лондон) - "Ноттингем Форест" (Ноттингем) - 2:0

Голы: 1:0 - Мората, 49; 2:0 - Мората, 59.