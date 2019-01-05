В Париже часть министерства эвакуировали из-за вторжения демонстрантов

5 января 2019 22:49

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета после вторжения группы демонстрантов во двор министерства, сообщает газета Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидца, на которого ссылается издание, "около 16.30 около пятнадцати человек, часть из которых были одеты в чёрное, а другие - в желтые жилеты, вышибли дверь министерства с помощью строительной машины".

После чего Гриво и сотрудники секретариата были эвакуированы.
 

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