В Мексике нашли храм древнего ацтекского бога

Храм, посвященный ацтекскому божеству - Шипе-Тотеку, обнаружили в мексиканском городе Теукане, сообщает Fox news, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Команда археологов из Национального института антропологии и истории обнаружили руины древнего храма, построенного в честь ацтекского бога Шипе-Тотека - покровителя вечного круга жизни, смен времен года и плодородия.

Исследователи под руководством Ноэми Кастийо нашли два алтаря, предназначавшиеся для жертвоприношений, а также скульптуры - черепа в маске из человеческой кожи и туловищами из базальта.

По мнению экспертов, храм, посвященный одному из главных божеств доиспанской эпохи, был построен около 1260 года, и его открытие очень важно для понимания культуры всего Мексиканского залива.

