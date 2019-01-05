В Мексике нашли храм древнего ацтекского бога

5 января 2019 23:31

Храм, посвященный ацтекскому божеству - Шипе-Тотеку, обнаружили в мексиканском городе Теукане, сообщает Fox news, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Команда археологов из Национального института антропологии и истории обнаружили руины древнего храма, построенного в честь ацтекского бога Шипе-Тотека - покровителя вечного круга жизни, смен времен года и плодородия.

Исследователи под руководством Ноэми Кастийо нашли два алтаря, предназначавшиеся для жертвоприношений, а также скульптуры - черепа в маске из человеческой кожи и туловищами из базальта.

По мнению экспертов, храм, посвященный одному из главных божеств доиспанской эпохи, был построен около 1260 года, и его открытие очень важно для понимания культуры всего Мексиканского залива.
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az