В Молдове запретили одноразовые пакеты в магазинах
В Молдове ввели запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В соответствии с новыми положениями законодательства, на первом этапе из магазинов убрали пакеты, толщина стенок которых более 50 микрон. Их производство и импорт полностью запретили, а в магазинах их будут продавать только до завершения продажи остатков на складах.
Через год из оборота изымут пакеты, толщиной от 15 микрон, которые считаются самыми вредными, так как их сбор и переработка затруднительны из-за незначительного веса в семь-восемь граммов.
"В рамках госпрограммы по защите окружающей среды за два года полиэтиленовые пакеты должны быть полностью выведены из торгового оборота", - отмечалось в законе, который парламент Молдовы принял в окончательном чтении в июле.
По данным Минэкономики, в Молдове на каждого жителя приходится порядка 140 пластиковых пакетов в год. Всего, в республике использовалось 420 млн. пакетов в год, 90% из которых импортировались из Украины, Болгарии, Румынии, Китая.
Согласно законодательству, продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет караться штрафом в размере от 50 до 150 условных единиц (от 120 до 360 евро) - для физических лиц и от 100 до 200 условных единиц (от 250 до 500 евро) - для юридических лиц.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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