В Индии автобус со школьниками упал в ущелье: семеро погибших

В индийском штате Химачал-Прадеш, в районе города Санграх, в результате падения автобуса со школьниками в ущелье погибли шестеро детей, а также водитель транспортного средства, сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Еще 12 детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.