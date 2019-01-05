В Индии автобус со школьниками упал в ущелье: семеро погибших

5 января 2019 23:54

В индийском штате Химачал-Прадеш, в районе города Санграх, в результате падения автобуса со школьниками в ущелье погибли шестеро детей, а также водитель транспортного средства, сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Еще 12 детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

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