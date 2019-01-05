В США произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак на одноименном острове с населением 332 человека. Очаг стихии залегал на глубине 19,1 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях на данный момент нет.