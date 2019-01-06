На границе Перу и Бразилии произошло землетрясение магнитудой 7,2

6 января 2019 07:45

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. Об этом сообщил Институт геофизики Перу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 205 км к северу от города Эсперанса в провинции Пурус. Очаг залегал на глубине 598 км.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

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