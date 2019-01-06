В Сирии при ударе ракеты "ИГ" ранены двое британских солдат

Двое британских солдат получили ранения при ударе ракеты террористической группировки "Исламское государство" на востоке провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в Сирийских демократических силах (SDF), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам источника, боевики ИГ нанесли удар по отрядам YPG и находившимся рядом с ними британскими солдатами в районе Шаафы на востоке провинции Дейр-эз-Зор.



Источник добавил, что в результате ракетного удара один член YPG погиб, другой получил ранения. Также пострадали два британских солдата, их состояние стабильное.

США и их союзники, в том числе Великобритания, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

