Скарлетт Йоханссон стала жертвой недостойного поведения

СМИ вспомнили об инциденте на красной ковровой дорожке на вручении "Золотого глобуса" в 2006 году, когда ведущий Айзек Мизрахи брал интервью у актрисы Скарлетт Йоханссон для одного из телеканалов и дотронулся до ее груди. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, до Йоханссон Мизрахи задавал вопросы о нижнем белье актрисам Тери Хэтчер и Кире Найтли. Мизрахи задал подобный вопрос и 21-летней Йоханссон. На ней было красное платье от Valentino и актриса объяснила, что в данной модели "все встроено". Затем журналист дотронулся до груди актрисы, после чего она его одернула.

"Боже мой. Это происходит в прямом эфире на телевидении", - позднее прокомментировала Йоханссон.