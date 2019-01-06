Туристов предупредили об «эпидемии постельных клопов» в США и Европе

В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов. Об это пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.

По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее. Например, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.