Туристов предупредили об «эпидемии постельных клопов» в США и Европе
6 января 2019 08:17 170
В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов. Об это пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее. Например, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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