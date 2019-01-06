Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

6 января 2019 08:26

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.

"Значительного прогресса не было", - заявил Трамп.

Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.

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