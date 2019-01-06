США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала рейтинг стран, которые опасны для женщин. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что при составлении перечня стран учитывались такие показатели, как получение медицинской помощи, доступ к экономическим ресурсам, сексуальное насилие и торговля людьми.

Согласно полученным результатам, последнее место в топ-10 заняли Соединенные Штаты, за ними следуют Нигерия, Йемен, Демократическая республика Конго, Пакистан, Саудовская Аравия и Сомали. В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия.