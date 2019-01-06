В Грозном отменили фильм-концерт корейской группы BTS

В Грозном была приостановлена продажа билетов на фильм-концерт поп-группы из Южной Кореи BTS "Love Yourself". Об этом сообщается в инстаграме кинотеатра "Киностар", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным интернет-издания "Кавказский узел", против показа картины выступили авторы чеченского паблика "Карфаген". Они сочли кинофильм "наилучшим способом" оскорбить народ Чечни.

Бойз-бэнд BTS является одной из самых популярных K-Pop групп. Они первыми из южнокорейских коллективов были номинированы на "Грэмми", всего у BTS более 120 музыкальных наград.