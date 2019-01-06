Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400

6 января 2019 08:55

Турецкая сторона не приняла новое предложение Соединенных Штатов не покупать у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, если Вашингтон поставит Анкаре ЗРК Patriot. Об этом пишет Yeni Safak со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, американская сторона пыталась убедить Турцию принять предложение на этой неделе, однако оно было отклонено, так как США не предложили скидку на поставку Patriot и передачу технологий.

Уточняется, что российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.

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