В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

6 января 2019 08:29

В московских аэропортах отменили и задержали 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации на 00.22 мск, в Домодедово отменили 15 рейсов и задержали еще пять. В Шереметьево задержаны два рейса, а во Внуково - семь.

Ранее сообщалось, что в городе в субботу, 5 января, ожидается до -6°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от -8 до -6°С. Днем облачно с прояснением, местами небольшой снег, гололедица. Ветер северный, 3-8 м/c.

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