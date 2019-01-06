В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов
6 января 2019 08:29 155
В московских аэропортах отменили и задержали 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации на 00.22 мск, в Домодедово отменили 15 рейсов и задержали еще пять. В Шереметьево задержаны два рейса, а во Внуково - семь.
Ранее сообщалось, что в городе в субботу, 5 января, ожидается до -6°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от -8 до -6°С. Днем облачно с прояснением, местами небольшой снег, гололедица. Ветер северный, 3-8 м/c.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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