В США могут разрешить эти удобрения
6 января 2019 09:00 88
Американский сенатор Джейми Педерсен предложил разрешить компостирование человеческих останков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает NBC News.
Издание уточняет, что компостирование - способ обезвреживания сельскохозяйственных отходов путем разложения органических веществ микроорганизмами.
По мнению сенатора, данный способ можно использовать для утилизации человеческих останков.
В качестве плюсов данной инициативы он назвал экологический аспект, а также более низкую стоимость, чем захоронения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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