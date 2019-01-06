Американка получила 20 лет тюрьмы за продажу в рабство 3-летней девочки

Жительницу штата Пенсильвания приговорили к 20 годам тюрьмы за продажу ребенка в сексуальное рабство. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что женщина разрешала мужчинам за деньги трогать трехлетнюю девочку в ее квартире в период с 2013 по 2017 годы.

Женщина признала свою вину в торговле детьми с сексуальными целями.

Помимо срока, ей придется пройти курс лечения по программе для лиц, совершивших преступления сексуального характера. Ей также запрещается находиться с детьми без присутствия третьих лиц.