В Таиланде шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на полицию.
По данным газеты, автобус направлялся из района Паном Прай в Бангкок. Автобус перевернулся в районе Кхлонг Луанг около 03.20 по местному времени. Как сообщили изданию пассажиры автобуса, авария произошла во время дождя. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.
Как отмечает издание, в результате ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает водителя автобуса, который мог оказаться среди пострадавших в больницах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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